Osimhen, il ct della Nigeria: "Andrà in un top clup"

Il futuro di Victor Osimhen sembrerebbe lontano da Napoli. Ne è sicuro il ct della Nigeria, che ben conosce l'attaccante azzurro. Come riporta il Corriere dello Sport, secondo Josè Pereriro, Osimhen "...può giocare in qualsiasi top club mondiale, che sia in Premier League o altrove. Non so se vincerà il Pallone d'Oro, ma sicuramente vincerà molte volte la classifica marcatori. Victor andrà a giocare in club come il Real Madrid, può arrivare a quei livelli".

Parole che alimentano le voci di un interessamento dei blancos per il capocannoniere della Serie A. Voci su cui ha puntato il portale El Nacional, facendo il punto sull'attacco del Real che a fine anno potrebbe perdere Benzema, ormai 35enne. Pare che il primo a fare il nome di Osimhen a Madrid sia stato Zinedine Zidane quando sedeva sulla panchina delle merengues e l'attaccante era ancora di proprietà del Lille. In quel caso non furono mossi passi concreti e ad approfittarne fu il Napoli.