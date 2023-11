Calcio Napoli, Olivera rischia un lungo stop: emergenza a sinistra

E' uscito in lacrime dal campo, toccandosi il ginocchio e a tutti è parso subito un infortunio serio. Per Mathias Olivera non ci sono ancora note ufficiali del Calcio Napoli, ma anche Mazzarri, nella conferenza post Atalanta-Napoli, ha ammesso che non sembra una cosa da poco. Sensazioni avvalorate dal fatto che il terzino sinistro è stato visto a bordo campo in stampelle. Olivera, da quanto riporta il Corriere dello Sport, rischia un lungo stop. La prima diagnosi è trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma tra le ipotesi di infortunio c'è anche quello della lesione al legamento crociato. Se così fosse, la stagione dell'uruguaiano sarebbe compromessa.

Un guaio non solo per il calciatore, ma anche per la squadra che in queste settimane deve fare a meno anche dell'altro laterale sinistro, Mario Rui, anch'egli fermo ai box. Sulla fascia mancina, Walter Mazzarri dovrà affrontare una vera e propria emergenza. La prima soluzione il tecnico toscano l'ha proposta durante il match contro i bergamaschi: Juan Jesus nella posizione di terzino. Probabile che contro il Real Madrid potrà essere riproposto. Anche Natan potrebbe giocare in quella posizione. Nella rosa partenopea c'è anche Zanoli, di piede destro ma chiuso da quel lato da capitan Di Lorenzo. Per il giovane esterno potrebbero esserci minuti in più, soprattutto nelle partite dove serve maggiore spinta. Anche Luciano Spalletti lo ha utilizzato alcune volte a sinistra durante il suo primo anno azzurro, quando le condizioni di Goulham non permettevano riposo a Mario Rui.

Difficile che il Napoli ricorra al mercato degli svincolati. Giocatori in età avanzata e fermi da giugno che per entrare in condizione e in sintonia con i compagni impiegherebbero settimane. Più probabile che la società pensi al mercato di gennaio. Prima di qualsiasi decisione, però, si attenderanno gli esami strumentali, sperando che per Olivera l'infortunio sia meno grave del previsto.