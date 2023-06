Il ritorno del tiro a giro: Insigne fa impazzire Toronto |VIDEO

Lorenzo Insigne grande protagonista nell'ultima partita del Toronto in Mls. L'ex capitano del Napoli ha siglato un gol strpitoso, un classico tiro a giro, con il quale ha segnato il pareggio contro Nashville. Una boccata d'oassigeno in una stagione avara di soddisfazioni per Lorenzo il Magnifico, prima infortunato e poi sul banco degli imputati per lo scarso rendimento della squadra, ultima in classifica.