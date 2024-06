Dall'esclusione alla ripartenza, il club napoletano torna in campo

Torna il calcio a Casoria. Archiviato il capitolo Rinascita, con il club escluso dal campionato di Eccellenza lo scorso dicembre, la piazza viola ha dato il via ad un nuovo progetto tecnico. In seguito all’acquisizione del titolo da parte del presidente Fabio Baraldi, la società ha avvito le prime manovre in vista del prossimo anno. Si ripartirà, a meno di clamorose sorprese, dalla Prima Categoria ma il numero uno ha l’obiettivo di allestire una rosa di livello per tornare a competere su palcoscenici prestigiosi.

La prima ufficialità è stata la nomina di Vincenzo La Manna come guida tecnica della squadra, figura d’esperienza e simbolo di Casoria, con un passato da calciatore professionista in Serie C. “Quando ho ricevuto la chiamata, non sapevo neppure di quale squadra si trattasse. Nel momento in cui ho sentito il nome, non ho esito neppure un istante. Il presidente è stato particolarmente convincente, ma sarebbe stato impossibile rifiutare una piazza come questa. Ho già un vissuto a Casoria, abbiamo vinto insieme ed anche per questo ho accettato immediatamente la proposta”, ha spiegato il mister.

La società continua a muoversi per costruire un organico pronto al debutto stagionale. In attesa dei colpi di mercato, il sodalizio viola ha affidato a Carlo Cristarelli l’incarico di direttore generale e a Giovanni Liguori il ruolo di responsabile dell’area tecnica.