Il calcio costiero scende in campo: il programma del primo Memorial Don Pasquale Ercolano

Una giornata all'insegna dello sport e del calcio. Sabato 20 agosto, a partire dalle ore 17.30, allo Stadio Italia andrà in scena il primo Memorial Don Pasquale Ercolano. L'appuntamento vedrà impegnate le tre formazioni di Eccellenza della Costiera ed il Sorrento. I rossoneri, dunque, affronteranno il neopromosso Massa Lubrense (inserito nel Girone A della massima competizione dilettantistica della Campania, ndr), il Vico Equense e il Sant'Agnello (entrambe le squadre nel Girone B del prossimo torneo di Eccellenza, ndr). La serata si aprirà con la presentazione della squadra affidata a mister Vincenzo Maiuri, seguirà la prima semifinale contro i nerazzurri del riconfermato Pasquale Aiello. L'altra sfida metterà davanti i biancazzurri e gli azzurro-oro. Ci sarà, infine, la finale 3°/4° posto alle ore 20.00 e seguirà la finalissima per aggiudicare il vincitore alle 21.00. In palio altresì il "Premio Capocannoniere Mario Damiano" e il "Premio Miglior Under Roberto Fiorentino". Ingresso gratuito per il pubblico che vorrà assistere a una giornata di sport tra le formazioni costiere.