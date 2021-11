Napoli, sono 14 i calciatori convocati per le nazionali: tutti gli impegni

Sono quattordici i calciatori del Napoli convocati per gli impegni con le Nazionali. Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret sono stati inseriti nella lista azzurra dal Ct Mancini per le gare di qualificazione mondiale dell'Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord, in programma rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al ‘National Football Stadium at Windsor Park' di Belfast.

Questi tutti gli altri impegni dei calciatori azzurri per le qualificazioni ai Mondiali 2022:

Frank Zambo Anguissa: Malawi-Camerun (13 novembre), Camerun-Costa d'Avorio (16 novembre)

Elijf Elmas: Armenia-Macedonia (11 novembre), Macedonia-Islanda (14 novembre)

Kalidou Koulibaly: Togo-Senegal (11 novembre), Congo-Senegal (14 novembre)

Stanislav Lobotka: Slovacchia-Slovenia (11 novembre), Malta-Slovacchia (14 novembre)

Hirving Lozano: Stati Uniti-Messico (12 novembre), Canada-Messico (16 novembre)

Dries Mertens: Belgio-Estonia (13 novembre), Galles-Belgio (16 novembre)

Victor Osimhen: Liberia-Nigeria (13 novembre), Nigeria-Capo Verde (16 novembre)

David Ospina: Brasile-Colombia (11 novembre), Colombia-Paraguay (16 novembre)

Adam Ounas: Gibuti-Algeria (12 novembre), Algeria-Burkina Faso (15 novembre)

Amir Rrahmani: Kosovo-Giordania (amichevole 10 novembre), Grecia-Kosovo (14 novembre)

Piotr Zielinski: Andorra-Polonia (12 novembre), Polonia-Ungheria (15 novembre).