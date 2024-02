Quali sono i calciatori del Napoli con i quali Calzona ha già lavorato: l'elenco

In casa Napoli sono ore particolari. Walter Mazzarri è di fatto ancora l'allenatore in pectore, ma ben presto potrebbe essere rimpiazzato sulla panchina azzurra da Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia.

Per il tecnico calabrese si tratterebbe di un ritorno a Castel Volturno, dopo l'esperienza di tre anni come vice di Maurizio Sarri e di un anno, nella stagione 2021/2022, come collaboratore di Luciano Spalletti.

Sono tanti i calciatori dell'attuale rosa partenopea con cui Calzona ha già lavorato nelle precedenti esperienze. Si tratta dei portieri Meret e Idasiak, dei difensori Juan Jesus, Mario Rui, Di Lorenzo e Rrahmani, i centrocampisti Zielinski, Lobotka, Anguissa e Demme (che però è attualmente fuori dalle liste Serie A e Uefa), e gli attaccanti Politano, Osimhen e Simeone, conosciuto ai tempi del Cagliari.