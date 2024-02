Cagliari-Napoli, buone notizie per Calzona: le ultime da Castel Volturno

Buone notizie per Francesco Calzona in vista dell'importante trasferta contro il Cagliari. Il tecnico, al debutto in campionato da capo allenatore azzurro, recupera Victor Osimhen, che ha smaltito la sindrome influenzale e si è allenato con il gruppo alla vigilia del match contro i sardi.

Chi non ci sarà, invece, contro i rossoblù è Cyril Ngonge, autore del gol del pareggio sabato scorso contro il Genoa, che ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Assente domenica pomeriggio all'Unipol Domus per squalifica anche il capitano Giovanni Di Lorenzo.