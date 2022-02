Mazzarri: "Il Napoli può farti girare la testa. Con Spalletti qualche screzio, ma c'è un ottimo rapporto"

"Sappiamo il valore del Napoli, è inutile che parli di che squadra andiamo ad affrontare. Abbiamo visto quello che sono stati capaci di fare anche con il Barcellona. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi. Anche con le grandi squadre, se noi facciamo le cose come abbiamo fatto spesso, per tutta la partita, possiamo mettere in difficoltà anche loro. Lo abbiamo dimostrato a Bergamo. Contro il Napoli mi aspetto di vedere almeno da parte della mia squadra, al di là del fatto che se poi sono più bravi lo dimostreranno sul campo, un'attenzione, concentrazione, aggressività e tutto quello che richiede il calcio moderno per 95 minuti, senza cali di tensione che contro squadre così forti ci possono costare punti come ci è già capitato. Di sicuro servirà essere bravi, molto attenti e veementi nella fase passiva, perchè il Napoli, se lo lasci palleggiare e giocare, ti fa girare la testa. Vedremo se saremo capaci di fare quello che ci siamo detti negli ultimi allenamenti". Così Walter Mazzarri ha presentato Cagliari-Napoli in conferenza stampa.

Il rapporto con Spalletti

"Con Spalletti ho avuto in passato qualche screzio, ma quando sei rivale, alleni squadre più o meno simili, che lottano per il vertice, succede. E' successo anche con altri allenatori: c'è qualche screzio, un po' di nervosismo in qualche gara. Con lui addirittura ho fatto il corso di seconda categoria, eravamo due ragazzi quasi, mangiavamo allo stesso tavolo. Poi oltretutto ci siamo rivisti già diverse volte, è tutta acqua passata. Abbiamo un ottimo rapporto. Poi siamo caratteri diversi, ognuno ha la sua personalità. Chi fa questo mestiere, lo sa benissimo. Ripeto: in questo momento abbiamo un ottimo rapporto, poi è chiaro che ognuno cerca di battere l'altro".

L'incrocio con il suo passato

"Per me in questo momento il Cagliari è l'unica cosa che conta, dico la verità. Poi dopo saluterò le persone con cui sono stato bene. Tutti quelli che affronterò da qui alla fine del campionato, saranno tutti avversari".