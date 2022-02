Spalletti: "Possiamo anche essere contenti per il risultato. E' stata una partita complicata"

"Possiamo anche essere contenti oggi per il risultato perchè è stata una sfida complicata. Non abbiamo mai avuto in mano la partita. Probabilmente avremmo meritato anche di meno rispetto a quello che il Cagliari ha mostrato". Così Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Napoli.

"Siamo stati penalizzati dalle assenze ma non siampo stati neppure capaci di esprimere quello che potevamo. Dopo le partite in Europa può capitare che non si hanno le energie necessarie energie. Purtroppo non riusciamo ad essere mai al completo. Quando sembra che la rosa sia a posto, perdiamo sempre qualche uomo. Osimhen e Fabian Ruiz erano a rischio e si sono messi a disposizione", ha aggiunto il tecnico azzurro.

"Ai ragazzi non posso dire nulla, perchè conosco la loro disponibilità e oggi tutti hanno fatto quello che era possibile. In questo momento del campionato tutte le gare sono difficili anche per chi è davanti in classifica", ha concluso Spalletti.