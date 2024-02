Cagliari-Napoli, Calzona: "Il nostro problema è mentale, non fisico. Dobbiamo pensare partita per partita"

"Dovevamo gestire molto meglio quella palla che arrivava da lontano, che non era neanche una palla tesa. E' la cosa che mi fa arrabbiare di più. Avevamo avuto anche due occasioni in precedenza. Dobbiamo migliorare, abbiamo perso tante palle in uscita, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo la squadra ha fatto abbastanza bene a tratti. La nota positiva è l'ordine. Dobbiamo ripartire da questo e limare gli errori. La squadra fisicamente sta abbastanza bene. Il problema è solo mentale. Dobbiamo muoverci di più. Abbiamo iniziato ad essere più squadra, ma lo facciamo a tratti. Dobbiamo ricominciare a giocare a calcio, perchè se noi accettiamo la partita sporca, non abbiamo la qualità per farlo". Così Francesco Calzona, al termine di Cagliari-Napoli, ha commentato l'esito dell'incontro nel corso del conferenza stampa post partita.

Il tecnico azzurro ha parlato anche degli obiettivi stagionali e della rincorsa Champions che sembra sempre più in salita: "Il quarto posto è lontano, ma ci sono anche altre competizioni che sono meno lontane. Bisogna pensare partita per partita. Vogliamo passare il turno con il Barcellona, sarebbe un sogno".