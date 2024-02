Cagliari-Napoli, i cartelli del club sardo in città: "Non una partita qualunque"

C'è grande attesa, come sempre accade, per l'arrivo del Napoli a Cagliari. Azzurri e rossoblù si affronteranno sull'isola domenica pomeriggio per il match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A.

Il club sardo, come si vede in alcune immagini pubblicate su Instagram dall'account ufficiale della società, ha mostrato alcuni cartelli in città con la 'locandina' del match corredati da alcune scritte come "non una partita qualunque" e "come un popolo, come una nazione".