Cagliari-Napoli, cambia l'arbitro: la nuova designazione

L'Aia comunica che l’arbitro Maurizio Mariani, designato per la gara Cagliari-Napoli, valida per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà sostituito dal collega Simone Sozza.

Nella stessa gara l’assistente arbitrale Alberto Tegoni sarà, invece, sostituito da Alessandro Lo Cicero ed il quarto uomo Matteo Marchetti sarà sostituito dal collega Manuel Volpi. Al Var resta Valeri, assistito da Raspollini.

Sozza ha diretto due volte in gli azzurri in carriera, proprio in questo campionato, in occasione di Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021 e di Juventus-Napoli 1-1 del 6 gennaio scorso.