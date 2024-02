Il Napoli getta dalla finestra due punti: il Cagliari agguanta gli azzurri al 96'

Ennesima delusione stagionale per il Napoli. Gli azzurri gettano al vento una clamorosa occasione, pareggiando 1-1 sul campo del Cagliari. Non si conclude nel migliore dei modi l'esordio da capo allenatore di Calzona sulla panchina partenopea. I sardi raggiungono il pari al 96' con Luvumbo, che approfitta di uno svarione di Juan Jesus e batte Meret. Non basta il gol siglato da Osimhen al 65'. E i due punti persi pesano come un macigno nella corsa Champions, che si complica in maniera quasi definitiva.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Calzona conferma il 4-3-3, con il ritorno di Zielinski in mediana e Raspadori in avanti a completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa Mazzocchi rimpiazza lo squalificato Di Lorenzo. Ranieri sceglie ancora Lapadula al centro dell'attacco, con Jankto, l'ex di turno Gaetano e Luvumbo alle spalle.

CAPITANO INEDITO PER GLI AZZURRI - Con l'assenza di capitan Di Lorenzo, Zielinski in campo ma in partenza e Mario Rui in panchina, la fascia di capitano tra le fila azzurre finisce sul braccio di Amir Rrahmani.

PRIMO TEMPO BLOCCATO - Primi 45 minuti estremamente tattici. Il Napoli trova pochissimi spazi e la manovra azzurra è piuttosto compassata e prevedibile, complice anche l'assetto estremamente ordinato opposto da Ranieri. L'episodio chiave della prima frazione arriva poco dopo la mezz'ora, quando Rrahmani sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Gaetano infila la propria porta di testa. Dopo il controllo del Var ed una 'on field review', l'arbitro Pairetto annulla il gol per fuorigioco.

LUVUMBO RISPONDE A OSIMHEN NELLA RIPRESA - Nella ripresa Ranieri al 60' opera ben tre cambi: fuori Jankto, Gaetano e Lapadula, dentro Zappa, Viola e l'altro ex di turno Pavoletti. Al 65' lampo Napoli: Raspadori sulla destra ruba palla ad Augello e mette al centro un assist al bacio, che Osimhen deve solo spingere in porta di testa. Due minuti in contropiede il nigeriano prende un doppio pallo, ma è in fuorigioco. Al 72' primo cambio anche per Calzona: fuori Kvaratskhelia, dentro Politano, con Raspadori che trasloca a sinistra. Al 75' Ranieri è costretto a togliere Pavoletti infortunato per un altro ex, Petagna. Dentro anche Oristanio per Augello. Al 79' fuori anche Zielinski e Raspadori per Cajuste e Lindstrom. All'85esimo ultimi cambi nel Napoli, con l'ingresso di Ostigard e Simeone per Mazzocchi e Osimhen. Prima dell'inizio del recupero, Politano in contropiede fallisce il gol del raddoppio. Al 96' clamoroso errore di Juan Jesus che buca l'intervento e lascia solo Luvumbo davanti a Meret, che trova il gol del pareggio allo scadere. Finisce 1-1, tra la gioia dell'Unipol Domus per un pari che sembrava ormai insperato.