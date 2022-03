Napoli-Milan, il bus della squadra rossonera per le strade del Vomero | FOTO

Il Milan è sbarcato nella tarda mattinata a Napoli in vista del big match in programma questa sera allo stadio Maradona. I rossoneri, partiti dalla Lombardia con un volo charter, sono giunti nella loro sede del ritiro partenopeo, l'hotel Britannique in corso Vittorio Emanuele, intorno alle 12.30, accolti da alcuni tifosi in attesa all'esterno dell'albergo.

Nei minuti precedenti il bus della squadra rossonera è passato anche per le strade del Vomero, in particolare in via Cilea, dove molti curiosi si sono fermati a guardare il passaggio del pullman richiamati anche dalle sirene delle forze dell'ordine che scortavano la comitiva meneghina.

Con la squadra c'è anche Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe scendere in campo contro il Napoli magari a partita in corso.