Buongiorno-Napoli, Cairo: "Non parlo da tempo con Conte. Prima di decidere, parlerò con il giocatore"

A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro del difensore Alessandro Buongiorno, tra i principali obiettivi di mercato del Napoli.

"Non se Conte abbia una 'fissazione' con Buongiorno. Con Conte non parlo da tempo. Io sarei molto contento se Buongiorno rimanesse con noi, è il nostro capitano. Buongiorno è un giocatore che evidentemente piace molto, è molto seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania per gli Europei non l'ho più sentito, se non per messaggi di incoraggiamento. Prima di prendere qualsiasi decisione su di lui, voglio incontrarlo e parlare con lui. Sentire lui cosa pensa, come si è fatto lo scorso anno quando poi si è deciso di tenerlo. Gli interessamenti fanno piacere, è bello che venga apprezzato da tante squadre. Però prima di prendere decisioni, io devo sedermi con lui, parlarne e sentire lui cosa vuole", ha spiegato il numero uno granata.