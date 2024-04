Buffon: "Da ragazzo ero fatto per giocare in società e ambienti come il Napoli"

"Da ragazzo ero fatto e finito per società e ambienti del Sud. Tipo Napoli, Roma, Bari. Per il tipo di carattere, per l'impatto nello spogliatoio, con le persone: mi alimentavo con la vicinanza della gente, anche quando diventava morbosità. Ma alla fine non sono mai approdato in una di quelle piazze. Mi hanno guidato mio padre e il mio procuratore. Torino e la Juve mi hanno permesso di ritrovarmi in equilibrio. In una piazza incasinata, per come ero fatto, rischiavo che la bilancia tirasse solo da una parte". Così Gianluigi Buffon, nel corso di una lunghissima intervista rilasciata a Repubblica ha parlato del suo passato da calciatore, svelando alcuni retroscena interessanti.

Oggi l'ex portiere di Parma, Juventus e dell'Italia è il capo delegazione della Nazionale, dove lavora a stretto contatto con l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti: "Ha un carattere molto forte, carismatico, a modo suo. E' il leader della squadra. E' difficile andare in contrapposizione con lui. Ma quando lo conosci, cogli aspetti umani che ti fanno capire la sofisticatezza dei suoi ragionamenti e quindi delle decisioni che prende. E poi è stato sempre un grandissimo allenatore. Per anni gli hanno rotto le scatole perchè non aveva vinto. Ma lui la squadra più forte non l'ha mai avuta: sempre squadre dalla terza alla quinta e così vincere non è mai facile. Semmai ha avuto il merito di connotare le sue squadre. E di rendere interessanti campionati che si sarebbero altrimenti conclusi con largo anticipo, tipo contro l'Inter di Mancini. Ed esprimendo sempre un calcio godibile. Sapevi che contro le squadre di Spalletti la vittoria non te la portavi da casa. Poi c'è un altro aspetto: chiunque lo ha avuto come allenatore, dice che lui è eccezionale. Tutti. Vuol dire che c'è qualcosa di speciale in lui".