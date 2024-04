Sorrento piegato al "Fanuzzi", il retrocesso Brindisi esulta: Labriola e Guida decidono il match

Tonfo per il Sorrento allo stadio Fanuzzi, il retrocesso Brindisi si impone e conquista la terza vittoria di fila. Le reti di Labriola e Guida piegano la squadra di Vincenzo Maiuri che rischia di perdere terreno dalla zona playoff. I costieri approcciano bene, ma la prima occasione è in favore dei biancazzurri con Pagliuca su un pallone messo al centro: la difesa ospite allontana la minaccia al 5’. I ritmi della partita non sono alti, i rossoneri fanno circolare la sfera in attesa di trovare lo spazio giusto per colpire. Al 19’ Pinto tenta di spezzare l’equilibrio con un sinistro che risulta impreciso. Al 27’ i pugliesi riescono a sbloccare il punteggio con un destro di Labriola che beffa Albertazzi. Il portiere, pochi minuti dopo, deve respingere il contropiede dei padroni di casa. Al 38’ Trotta sfiora il raddoppio, nuovo brivido per il Sorrento che chiude la frazione iniziale in svantaggio. La squadra di Maiuri va alla ricerca del gol del pareggio ed entra più convinta in campo, il primo a provarci dopo l’intervallo è Martignago ma il Brindisi fa buona guardia. Al 60’ ghiotta occasione per Ravasio che calcia con il mancino, traiettoria larga di un soffio. Nelle battute conclusive dell’incontro ci pensa Guida a mettere in cassaforte i tre punti con una conclusione che batte Albertazzi. Allo scadere il Brindisi può calare il tris con Trotta, ma il numero 97 evita ulteriori guai ai rossoneri.

Il tabellino

Brindisi (3-5-2): Saio; Mertletti, Calderoni, Monti (54’ Bonnin); Valenti (68’ Galazzini), Labriola, Petrucci, Pinto, Falbo (68’ Martorelli); Pagliuca (68’ Guida), Trotta (91’ Fiorentino). A disp.: Antonino, Auro, Polito, Vona, Gorzelewski, Vantaggiato, Speranza, Spingola, Bagatti, Zerbo. All.: Losacco

Sorrento (4-3-3): Albertazzi; Vitiello, Blondett, Fusco, Loreto (68’ Colombini); La Monica (46’ Riccardi), De Francesco, Cuccurullo (61’ Kolaj); Vitale (83’ Capasso), Ravasio, Martignago (61’ Badje). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Scala, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Ilardi, Palella. All.: Maiuri Vincenzo

Arbitro: Poli di Verona

Marcatori: 27’ Labriola (B), 82’ Guida (B)

Ammoniti: Pinto (B), Vitiello, Kolaj (S)