Briatore rivela: "Potevo comprare il Napoli. Ma non sono pentito"

Il noto imprenditore Flavio Briatore in un'intervista rilasciata a ‘La Politica nel Pallone’, programma in onda su Gr Parlamento, ha parlato anche del Calcio Napoli. In particolare, Briatore, ha raccontato della possibilità di diventare presidente del club azzurro prima di De Laurentiis.

“Potevo comprare il Napoli? E’ vero ma non sono pentito, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr ma io avevo anche la F1 e non riuscivo a gestire tutto”, ha detto l'imprenditore che - ricordiamo - è un grande tifoso della Juventus.