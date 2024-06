Calciomercato Napoli, dalla Spagna: “Gli azzurri possono pescare nel Real Madrid il sostituto di Kvara”

Quello che riguarda il difensore Rafa Marin potrebbe non essere l'unico affare tra Napoli e Real Madrid in questa sessione estiva di mercato secondo spifferi provenienti dalla Spagna. In caso di addio di Khvicha Kvaratskhelia (per il quale le voci su un nuovo assalto del Psg sono tornate fortemente in auge nelle ultime ore), il club partenopeo potrebbe reperire un sostituto all'altezza proprio tra le fila dei 'blancos'.

Stando a quanto sostiene dalla penisola iberica "Defensa Central", infatti, il Napoli avrebbe chiesto ai madrileni anche l'ex milanista Brahim Diaz. Gli azzurri sarebbero disposti a sborsare 40 milioni di euro più 10 variabili per il cartellino dell'ex Milan.

Il Real Madrid considera il 24enne fantasista un giocatore importante e non vorrebbe privarsene, nonostante i 'pesanti' nuovi arrivi nel reparto offensivo, e valuterebbe un'eventuale cessione solo nel caso in cui fosse il calciatore a chiederla per trovare più spazio altrove. Al momento, però, l'ex rossonero sembrerebbe intenzionato a proseguire la sua avventura al Santiago Bernabeu.