Boys Caivanese, tris di conferme nel roster: De Chiara, Puca e Torinelli continuano in gialloverde

Tre nuove conferme per la Boys Caivanese. Accantonato il buon campionato disputato, la società gialloverde si è messa al lavoro per assicurarsi la permanenza di alcuni calciatori dell'attuale rosa nell'organico del futuro. Il direttore sportivo Pasquale Marruzzella sta operando senza sosta per completare il roster e, in attesa di risposte positive, ha raggiunto l'accordo con Raffaele De Chiara, Francesco Puca e Pietro Torinelli. Il primo è stato confermato nella batteria difensiva, si tratta di un uomo chiave nello spogliatoio. Il secondo è un esterno d'attacco capace di mettere in apprensione le retroguardie avversarie. Infine, c'è la certezza del funambolico attaccante, reduce da sette realizzazioni.