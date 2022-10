Borrelli si dimette da tecnico del Pompei: "Decisione non facile, per motivi di salute non posso più guidare la squadra"

Una notizia inattesa, si chiude la parentesi di Pasquale Borrelli alla guida del Pompei. Ad annunciarlo la stessa società con un comunicato stampa. Così il sodalizio impegnato nel Girone A di Eccellenza: "La FC Pompei comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni di mister Pasquale Borrelli da allenatore della 1a squadra per motivi di salute. La società, ascoltate le motivazioni, non ha potuto che accettarle, ringraziando il tecnico per quanto fatto in questi mesi di lavoro con il Pompei, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo allenatore".

Prima di lasciare Pompei, Borrelli ha voluto salutare e ringraziare i rossoblù: "Non è stata una decisione facile da prendere, ma per motivi di salute non posso più guidare il Pompei. Ringrazio il presidente, i dirigenti, i calciatori, i tifosi per questi mesi in rossoblù. Auguro a tutti il meglio e che possiate raggiungere gli obiettivi prefissati".