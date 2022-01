Bologna-Napoli, Spalletti: "Zielinski si è allenato a casa, potrebbe aggregarsi alla squadra"

Dopo la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, maturata giovedì sera al Maradona al termine di una gara lunga 120 minuti, il Napoli ha subito l'occasione di riscattarsi in campionato. Gli azzurri saranno di scena lunedì pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 18,30, a Bologna.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic: "Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese. Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions League. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo".

Il tecnico ha recuperato negli ultimi giorni i giocatori risultati positivi al Covid nelle scorse settimane. Tra questi c'è anche Piotr Zielinski, l'ultimo in ordine di tempo a negativizzarsi: "Zielinski si è allenato a casa, domani termina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra”.

Non è mancato anche un passaggio su Victor Osimhen: "Difficile possa giocare dall'inizio".

Spalletti ha poi parlato anche dei tifosi: "Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come gruppo possiamo fare felice una città intera. Lo stadio Maradona è la nostra casa. Sentiamo l’affetto della città. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi non dobbiamo avere alibi”.