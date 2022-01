Spalletti: "Successo meritato. Purtroppo abbiamo perso punti non facilmente recuperabili"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine del match contro il Bologna ai microfoni di Dazn: "Noi sappiamo giocare a calcio così, in modo pulito e organizzando calcio. Non sappiamo difenderci ad oltranza e vogliamo sempre imporre la nostra mentalità. Stasera ci siamo riusciti bene. Il successo è meritato, abbiamo pulito palloni sporchi e siamo stati bravi per l'intera gara".

"Purtroppo abbiamo perso dei punti non facilmente recuperabili. Siamo stati penalizzati da assenze. Adesso siamo tornati con gran parte dei calciatori e vogliamo proseguire su questa strada. Abbiamo l'ambizione di entrare nei primi 4 posti", ha aggiunto l'allenatore azzurro.

"Noi dobbiamo giocare per una città intera, per fare felici i nostri tifosi. I risultati e i numeri individuali servono a poco se non si condivide la felicità", ha concluso Spalletti.