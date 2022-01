Il Napoli vince a Bologna: due gol di Lozano regalano il successo agli azzurri

Il Napoli riscatta subito la cocente eliminazione in Coppa Italia vincendo in casa del Bologna per 2-0 nel posticipo della 22esima giornata. Una doppietta di Hirving Lozano, finalmente protagonista, regala agli azzurri un successo pesante in considerazione della sconfitta interna del Milan e del pareggio tra Atalanta e Inter. Importante anche il ritorno dal primo minuto di due uomini fondamentali per lo scacchiere di Spalletti come Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, entrambi autori di una prova convincente e di grande qualità.

Le scelte degli allenatori

Spalletti lancia subito Zielinski nella mischia dall'inizio. Tornano titolari anche Mario Rui, Fabian Ruiz e Lozano. Al centro dell'attacco c'è Mertens, con Petagna e Osimhen che partono dalla panchina, al pari di Politano. Mihajlovic, orfano dell'infortunato Orsolini e di Barrow, impegnato in Coppa d'Africa, affianca Sansone ad Arnautovic in avanti.

I gol

A decidere il match è una doppietta di Lozano. Il Chucky porta in vantaggio i partenopei al 20', sfruttando al meglio un bel cross di Elmas dalla sinistra e battendo Skorupski. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, sugli sviluppi di un contropiede. Il pallone arriva sempre dalla sinsitra, stavolta ad opera di Fabian Ruiz, che trova il messicano a centro area che supera l'estremo difensore bolognese ed insacca, chiudendo l'incontro.

Il tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano (22' st Vignato), Viola (7' st Domunguez), Svanberg, Hickey (27' st Pyyhtia); Arnautovic (7' st Falcinelli), Sansone (7' st Skov Olsen). A disp. Bagnolini, Bardi, Bonifazi, Stivanello, Medel, Cangiano, van Hooijdonk. All. Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz (41' st Ghoulam), Lobotka; Elmas (41' st Petagna), Zielinski (35' st Demme), Lozano (26' st Politano); Mertens (26' st Osimhen). A disp. Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Vergara. All. Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 20' e 47' Lozano

NOTE: Ammoniti: Soumaoro, Theate, Binks, Zielinski.