La "Bobo Tv" arriva in teatro a Napoli: l'annuncio

La "Bobo TV" arriva a Napoli. Gli ex nazionali italiani Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola saranno al Teatro Troisi di Fuorigrotta il prossimo 2 e 3 giugno per due serate evento.

Ad annunciarlo, nel corso dell'ultima puntata della "Bobo Tv", è stato Lele Adani, nei giorni scorsi in città in occasione di Italia-Inghilterra: "Il 2 e il 3 giugno saremo al Teatro Troisi a Napoli. Io non riuscivo a girare un angolo di Napoli, salire su un taxi, andare in un ristorante, gente semplice come piace a noi che conosceva vita, morte e miracoli e mi chiedeva: 'Quando vi vediamo, quando tornate?'. E quando gli ho detto che saremmo venuti in teatro, la gente impazziva. Non avete idea di cosa ci aspetta. Non avete idea né di cosa sta vivendo quella città, né di cosa sta preparando. E’ incredibile".

“Non vedo l’ora. Io, come ho sempre detto, penso che la passione che ha Napoli, io la riscontro solamente in Argentina”, la risposta di Antonio Cassano.