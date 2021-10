Boban: "Napoli favorito per lo scudetto, ha tutto"

"Favorite per lo scudetto? Dico il Napoli, poi l'Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. Tecnica, resistenza, fisicità, gioco: il Napoli ha tutto. Dell'Inter non amo la difesa a tre, non ti permette di controllare il campo quando non hai la palla e devi difendere basso troppe volte. Ma la coppia Dzeko-Lautaro è strepitosa". Così l'ex capitano della Croazia ed ex centrocampista del Milan, Zvonimir Boban, ha parlato della lotta scudetto nel corso di un'intervista a Sportweek, i cui contenuti sono stati anticipati oggi dalla Gazzetta dello Sport.

"La Juve? Allegri è un leader, ma i bianconeri giocano soprattutto di rimessa. Non credo possa lottare per lo scudetto", ha aggiunto Boban.