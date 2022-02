Colpo Bittaye per l'Afragolese: nuova pedina per mister Fabiano

Il successo sfumato in extremis, un pareggio che non ridimensiona gli obiettivi stagionali. L'Afragolese esce dalla trasferta sul campo del Carbonia con un 3-3 pirotecnico e si proietta al prossimo impegno nel Girone G di Serie D. I ragazzi di Franco Fabiano affronteranno l'Aprilia, reduce da cinque sconfitte consecutive, nella sfida valida per il ventesimo turno della competizione. Al lavoro settimanale del gruppo rossoblù segue l'opera della società sul mercato: il club, con un colpo di giornata, si è assicurato il cartellino di Lamin Bittaye.

Il laterale offensivo, capace di muoversi su entrambe le corsie, va a rinvigorire il reparto dei campani: “L’Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d’informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lamin Bittaye. Gambiano di nascita, Bittaye è un classe ’95 proveniente dalla squadra veneta del Sona. Esterno d’attacco abile a giocare sia con il piede destro che con il sinistro, è un calciatore con un ottimo potenziale. Arrivato in Italia nel 2013, si è messo in mostra in serie D vestendo le maglie dell’Avezzano per tre stagioni, Vastese, Matelica, Desenzano Calvina, Atletico Fiuggi, poi un’esperienza nella serie A maltese con il Sirens, prima di passare al Sona dove ha giocato la prima parte della stagione attuale. Atterrato a Capodichino pochi minuti fa, è stato lungamente seguito dal nostro Responsabile dell’area tecnica Vincenzo Orefice, che in prima persona ha svolto tutta la trattativa con il club veneto, riuscendo a portare in rossoblù una pedina estremamente importante per la rosa a disposizione di mister Fabiano”.