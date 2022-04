Biglietti Napoli-Sassuolo: prezzi e modalità di vendita

Sono in vendita i biglietti per la gara di campionato Napoli-Sassuolo, che si disputerà il 30 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per i primi giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di lunedì 25 aprile, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi al sito di Ticketone e inserire nel campo “CODICE PROMOZIONALE” il numero della fidelity card di 12 cifre (044…) utilizzata per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019/20. In questo modo, si sbloccherà il “lucchetto” e si potrà procedere con l’acquisto. In questa fase, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione, con caricamento del titolo digitale sulla propria fidelity card.

Dalle ore 10.00 di martedì 26 aprile, proseguirà la vendita online. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf (modalità stampa@casa). Per quest’ultima modalità non è necessaria la fidelity card. In questo periodo di vendita, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso tutti punti Ticketone. I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure, solo in alcuni punti vendita, stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity card. Solo in questa seconda fase di vendita saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna young e per la tribuna family. In nessuna fase di vendita sarà consentito il cambio utilizzatore.

Queste le modalità di vendita del settore ospiti:

Prezzo Tagliando: € 35,00

Modalità di vendita: punti vendita abilitati Ticketone e web

Inizio vendite: martedì 26 aprile 2022 ore 10:00

Chiusura vendite: venerdì 29 aprile 2022 ore 19.00

Incedibilità del titolo

Ingresso: Gate 26.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del settore ospiti.