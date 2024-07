Biglietti Napoli-Mantova: prezzi e modalità di acquisto

Il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo sabato 20 luglio alle ore 18.00 a Dimaro per il secondo test amichevole del ritiro estivo 2024.

Gli azzurri affronteranno il Mantova nel secondo appuntamento in Trentino. I biglietti per assistere al match sono in vendita su Liveticket al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=511806&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fritironapolivaldisole .

I prezzi sono di 22 euro per la tribuna coperta e di 16.50 euro per la curva Carciato.