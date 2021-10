Napoli, promozione speciale per chi acquista un biglietto per il match contro il Legia Varsavia

Promozione speciale per tutti i tifosi che acquisteranno o hanno acquistato un biglietto per il match di Europa League Napoli-Legia Varsavia, in programma giovedì 21 ottobre allo Stadio Maradona alle ore 21,00.

Il club azzurro ha infatti annunciato che sarà possibile usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando per la sfida Napoli-Leicester in programma il 9 dicembre 2021, conservando il biglietto della gara contro il Legia.

Questi i prezzi per Napoli-Legia Varsavia:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.