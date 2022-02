Biglietti Napoli-Inter, prezzi e modalità di vendita: curve a 20 euro

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Inter, che si disputerà il 12 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 febbraio.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

In ottemperanza alla determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive n° 4 del 2 febbraio 2022, la vendita è vietata ai residenti nella regione Lombardia.

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi al sito di Ticketone. In questa fase, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Successivamente, inizierà la vendita libera. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà possibile stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio. Anche per la vendita libera sarà possibile acquistare i tagliandi presso tutti punti vendita abilitati Ticketone. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.