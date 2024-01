Quanto costano i biglietti per assistere a Napoli-Fiorentina di Supercoppa in Arabia? I prezzi

La Ssc Napoli informa che i biglietti per la gara Napoli-Fiorentina, semifinale della Supercoppa Italiana 2023/2024, in programma giovedì 18 gennaio 2024 presso l'“Al-Awwal Park Stadium” di Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 locali (ore 20.00 italiane), sono in vendita sul seguente sito: https://webook.com/en

Questi i prezzi:

Gold VIP: 750 SAR (€182,71)

Silver VIP: 500 SAR (€121,81)

Category 1: 100 SAR (€24,36)

Category 2: 80 SAR (€19,49)

Category 3: 70 SAR (€17,05)

Category 4:50 SAR (€12,18)

Category 5:45 SAR (€10,96)

NB: I prezzi sono indicati in SAR (EUR), tasso di cambio SAR/EUR al 8/01/2024 = 4.1048 [Fonte Dati: Banca d’Italia].

Ai tifosi del Napoli sarà riservata la curva di sinistra (settori C-D).

Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/ .

Il calendario della Supercoppa Italiana

Giovedì 18 gennaio (ore 20 italiane): Napoli-Fiorentina (semifinale)

Venerdì 19 gennaio (ore 20 italiane): Inter-Lazio (semifinale)

Lunedì 22 gennaio (ore 20 italiane): finale tra la vincente della semifinale A e della semifinale B.

Tutti i match si giocheranno all'"Al-Awwal Park Stadium” di Riyadh.