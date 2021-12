Biglietti Napoli-Barcellona: prezzi e modalità di vendita

Dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 saranno messi in vendita i biglietti validi per la gara di Uefa Europa League Napoli-Barcellona, in programma il 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 allo Stadio Maradona.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per le prime 3 settimane, sarà possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online. Anche per questo evento, le prime 48 ore di vendita saranno riservate ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno collegarsi al sito di Ticketone, inserire, nel campo “CODICE PROMOZIONALE”, il numero della fidelity card di 12 cifre (044…) utilizzata per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019.20. In questo modo, si sbloccherà il “lucchetto” e si potrà procedere con l’acquisto. In questa fase, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Successivamente, inizierà la vendita libera. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il titolo online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 biglietti. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà possibile stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio.

Dalle ore 10.00 di giovedì 19 gennaio 2022 sarà possibile effettuare gli acquisti anche presso i punti vendita abilitati Ticketone.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore. L’acquisto online potrà avvenire anche con il caricamento del titolo sulla propria fidelity card.