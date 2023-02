Biglietti Italia-Inghilterra a Napoli: prezzi e modalità di vendita

Giovedì 23 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20.45, l'Italia di Roberto Mancini affronterà allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli l'Inghilterra nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

La Nazionale torna a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e terminato 2-2. Per l’Italia sarà la 26esima gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte.

A partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 22 febbraio.

I prezzi dei biglietti

Tribuna Posillipo: € 60

(Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45

(Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40

(Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30

(Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 23 marzo 1958. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino ai 12 anni (nati dopo il 23 marzo 2011) e sono acquistabili solo presso i punti vendita Vivaticket abilitati. I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Tribuna Family (Adulto e Under 18) sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 2 persone, di cui almeno un adulto e uno o più minorenni (nati dopo il 23 marzo 2005) per un massimo di 4 biglietti in totale.

CORPORATE HOSPITALITY. Per informazioni e acquisto dei biglietti di Corporate Hospitality scrivere a hospitality@figc.it.

DIVERSAMENTE ABILI. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra il 1° e il 16 marzo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi all'indirizzo https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro il 28 febbraio, seguendo le procedure riportate.