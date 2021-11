Inter-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti: trasferta vietata ai residenti in Campania

Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A in programma domenica 21 novembre alle ore 18 allo Stadio Meazza di San Siro.

I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20,00€. Il settore dedicato al Settore Ospiti è il terzo anello BLU.

Come da determina n°22/2021 del 10 novembre 2021, la vendita è vietata ai residenti nella Regione Campania.

I cancelli dello Stadio apriranno alle ore 15:30. L’ingresso dedicato ai tifosi del Napoli (non residenti in Campania) è il gate 10.