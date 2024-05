Biglietti Fiorentina-Napoli: prezzi e modalità di vendita

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Fiorentina-Napoli, in programma venerdì 17 maggio 2024, alle ore 20,45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, saranno in vendita a partire dalle ore 15.00 di lunedì 13 maggio.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card della Ssc Napoli, nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati e sul web, collegandosi al sito www.vivaticket.com. Il prezzo per il settore ospiti è di € 38,00 + prevendita.

I biglietti del settore ospiti sono acquistabili fino alle ore 19,00 di giovedì 16 maggio 2024. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del settore ospiti.