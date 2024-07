Calciomercato Napoli, in attacco spunta l’occasione Berardi

Messi a segno i primi tre colpi di mercato per risistemare la difesa, con gli arrivi di Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, il Napoli potrà ora concentrarsi sul mercato in uscita e sugli altri reparti.

In quello avanzato, in particolare, si attende di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, però, non è l'unico in uscita in attacco. Anche Lindstrom, Simeone e Cheddira, infatti, potrebbero lasciare il club azzurro nelle prossime settimane.

Ecco che allora ad agosto inoltrato potrebbe presentarsi una ghiotta occasione di mercato. Domenico Berardi è in recupero da un brutto infortunio che gli ha impedito di essere presente agli Europei e ne avrà ancora per un po'. Difficilmente, però, resterà in Serie B al Sassuolo. E tra le squadre interessate all'attaccante classe 1994 - secondo Sky Sport - ci sarebbe anche il Napoli oltre alla Juventus.