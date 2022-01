Benitez lascia l'Everton: il club inglese esonera l'ex tecnico del Napoli

Finisce male l'avventura di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton. L'ex tecnico del Napoli è infatti stato esonerato dal club inglese. Fatale la sconfitta per 2-1 contro il Norwich in campionato, con il conseguente scivolamento al 16esimo posto in classifica dopo un ottimo inizio di stagione.

Nel pomeriggio di domenica è arrivato l'annuncio ufficiale della seconda squadra di Liverpool. Lo spagnolo era subentrato in estate ad un altro ex allenatore azzurro, Carlo Ancelotti, dopo che quest'ultimo aveva accettato l'offerta del Real Madrid.