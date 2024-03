Ore difficili per due ex allenatori del Napoli: Sarri si dimette, Benitez esonerato

Sono ore complicate per due ex tecnici del Napoli, grandi protagonisti del recente passato della storia azzurra. Maurizio Sarri avrebbe, infatti, rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio, che non ha ancora ufficializzato l'accettazione di queste, dopo la sconfitta interna nel posticipo di campionato contro l'Udinese.

Rafa Benitez, invece, è stato sollevato dall'incarico dal Celta Vigo, attualmente quart'ultimo in classifica, a + 2 dalla zona rossa della graduatoria della Liga.