Scontri in autostrada, rischio nuovo divieto per i tifosi della squadra napoletana

Serie C Girone C

Sosta natalizia e campionati fermi, ma squadre a lavoro in vista del ritorno sul terreno di gioco. La prima parte della stagione è andata in archivio e la Turris di Bruno Caneo, dopo un avvio sprint, si ritrova a lottare nella zona destra della classifica per l’obiettivo salvezza. Dopo quattro pareggi consecutivi e la ritrovata vittoria, contro il Brindisi al Liguori, la squadra corallina sarà attesa dalla trasferta dello stadio Vigorito alla prima del 2024. Il Benevento, prossimo avversario dei biancorossi, nelle scorse ore ha cambiato allenatore, passando da Matteo Andreoletti alla scelta del ritorno di Gaetano Auteri.

La Turris, al rientro dopo la pausa, potrebbe giocare al Vigorito senza i suoi tifosi. Il match, in programma il 6 gennaio alle ore 16.15, è indicato tra quelli a rischio dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. “L’incontro - si legge - è stato rinviato alla valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportiva per l’individuazione di adeguate misure di rigore”. La nota prosegue: “Contestualmente si invita la Lega Italiana Calcio Professionistico ad interessare le organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi”. Dunque nelle prossime ore è previsto il parere del Casms che, alla luce degli scontri di qualche settimana fa, potrebbe essere negativo. Spetterà poi alle autorità locali vietare la trasferta ai sostenitori biancorossi (assenti anche alla sfida contro il Monterosi). Lo scorso 3 dicembre infatti alcuni tifosi di Benevento e Turris sono stati protagonisti di tafferugli sull’autostrada A16.