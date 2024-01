Turris sconfitta al Vigorito, il Benevento torna al successo. In gol anche un ex azzurro dopo oltre un anno

Serie C Girone C

Si ferma la striscia di risultati utili consecutivi per la Turris. La squadra di Bruno Caneo apre il suo 2024 con una sconfitta in trasferta, nel derby contro il Benevento allo stadio Vigorito. Debutto con vittoria per Gaetano Auteri sulla panchina della Strega, i sanniti ritrovano il successo in campionato dopo un periodo non esaltante. I corallini, invece, restano invischiati nella zona bassa della classifica.

Le consuete fasi di studio danno il via al match, per la prima potenziale occasione bisogna attendere il 13’ quando Pinato cerca di innescare Marotta ma Maestrelli intercetta la minaccia. Passano pochi secondi e il neo arrivato Marcone deve esibirsi con una grande parata sul colpo di testa a botta sicura di Capellini. Sulla ribattuta Ferrante non concretizza, colpendo il legno. Il gol dei padroni di casa è nell’aria e la gara si sblocca al 17’: Ciano raccoglie la sponda di Marotta e fulmina l’ex portiere del Sorrento. Soltanto dieci minuti dopo i biancorossi si affacciano dalle parti di Paleari con un tiro di Maestrelli, poi Frascatore non riesce a finalizzare sul traversone di Burgio. Il Benevento insiste e va a caccia del raddoppio con Ferrante (38’), Pinato (40’) e Improta (42’).

Proprio quest’ultimo trova la seconda marcatura di giornata per i giallorossi nelle battute iniziali della seconda frazione. Al 56’ Agazzi anticipa Franco e serve Improta, il calciatore napoletano con un tocco morbido infila alle spalle di Marcone. La Turris ha la chance per riaprire subito il confronto, ma De Felice spedisce sul fondo da ottima posizione. La truppa di Caneo prova a rendere più vivace il finale di partita, ci pensa l’ex Paganese a segnare. Al 74’ De Felice si fa perdonare per l’errore precedente e fulmina Paleari con un missile dalla distanza. Curioso episodio nella circostanza: l’arbitro inizialmente non assegna la rete, la segnalazione del quarto uomo salva la terna da una svista clamorosa. Il Benevento replica e fa tris con Ciciretti: l’ex Napoli, da posizione defilata, batte Marcone con un sinistro impeccabile. Il classe ’93 di Roma torna al gol dopo oltre un anno (l’ultima volta in Ascoli-Como del dicembre 2022). Nel recupero D’Auria in girata supera Paleari, ma non basta: al Vigorito termina 3-2 per la compagine di Auteri.

Il tabellino

Benevento (3-4-1-2): Paleari; Viscardi (62’ El Kaouakibi), Capellini, Berra; Improta, Agazzi (87’ Tello), Pinato, Masciangelo; Ciano (62’ Simonetti); Ferrante (79’ Ciciretti), Marotta (87’ Bolsius). A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Rillo, Carfora, Perlingieri, Rossi, Masella. All.: Auteri

Turris (3-5-2): Marcone; Cocetta, Maestrelli, Frascatore; Cum (81’ Rizzo), Scaccabarozzi (69’ D’Auria), Franco, Matera (60’ Pugliese), Burgio (69’ Saccani); De Felice, Pavone (60’ Guida). A disp.: Pagno, Fasolino, Miceli, Primicile, Onda. All.: Caneo

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Marcatori: 17’ Ciano (B), 56’ Improta (B), 74’ De Felice (T), 86’ Ciciretti (B), 92’ D’Auria (T)

Ammoniti: Viscardi, Ferrante, Simonetti, Ciciretti (B), Maestrelli, Guida, Frascatore (T)