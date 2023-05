Non riesce il miracolo all'ex Napoli Agostinelli: il Benevento retrocede in Serie C

Non riesce il miracolo all'ex calciatore ed ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli. Il suo Benevento, nonostante il successo per 2-1 al Vigorito nel match contro il Modena, è aritmeticamente retrocesso in Serie C.

Dopo sette stagioni tra Serie B e Serie A, i sanniti tornano nella terza serie del calcio italiano. Agostinelli era subentrato un mese fa ad un altro ex Napoli, il dimissionario Roberto Stellone, che aveva a sua volta sostituito Fabio Cannavaro sulla panchina giallorossa.