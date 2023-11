Un ottimo Giugliano sfiora il colpaccio esterno, con il Benevento termina 2-2

Un buon Giugliano acciuffa il Benevento allo stadio Vigorito, per la squadra di Valerio Bertotto arriva un pareggio prezioso in trasferta. Sfuma l’importante successo per i giallorossi di Matteo Andreoletti, vicini a riprendere la Juve Stabia in vetta.

Pronti via e subito chance ghiotta per la Strega con Masciangelo che trova la traversa al 3’, sulla ribattuta Improta manda alto da ottima posizione. La reazione gialloblù arriva poco dopo con Salvemini che trova il legno, ma a gioco fermo per offside. L’azione viene ribaltata e si sblocca il match, Ciano allarga per Karic: il classe ’99 punta l’area e pesca Marotta, da ex l’attaccante non perdona e porta in vantaggio i padroni di casa. Non mancano le proteste degli ospiti per un presunto contatto irregolare su Di Dio. Poi diverse interruzioni e qualche giallo sventolato dall’arbitro per abbassare la tensione del confronto. Al 23’ ripartenza di Salvemini che serve Ciuferri, la conclusione è respinta da Pastina. Alla mezz’ora Giorgione offre il pallone a De Sena, il numero 25 si coordina e spedisce sul fondo. Sale l’intensità dei tigrotti che sfiorano il pareggio al 33’ con un destro di Berardocco toccato da Masciangelo, Paleari è prodigioso. Sugli sviluppi del corner, Menna stacca e la sua incornata si infrange sul palo. Altro legno per il Giugliano al 36’ con De Sena, la sfera danza sulla linea e poi la difesa allontana. Il primo tempo va in archivio con i tentativi di De Rosa e Giorgione, il risultato resta invariato.

In avvio di ripresa il Benevento tenta di affondare il colpo con una giocata di Ciano dalla distanza e con una botta di Talia, entrambe deviate in angolo. Al 52’ Masciangelo scappa a sinistra e passa a Marotta che conclude, Giorgione chiude in maniera provvidenziale. L’ex di turno va a caccia del bis e al 54’ si porta dalle parti di Russo, il portiere para senza troppe difficoltà. Passano due minuti e i gialloblù agguantano il pareggio con uno straordinario gol di Ciuferri, il sinistro del diciannovenne fulmina Paleari e si spegne all’incrocio. Al 71’, su un cross di Improta, Masciangelo tira, la sfera colpisce Marotta e va fuori. Al 75’ la Strega si riporta in vantaggio con Karic che riceve e trafigge Russo. La replica del Giugliano non si fa attendere con Caldore che stacca in area, Paleari blocca. Il portiere di casa fa suo anche il colpo di testa successivo di De Rosa, all’83’. Nel finale Caldore imposta, Oviszach controlla e con il destro fa 2-2. Allo scadere il Benevento torna alla carica, ma Russo si oppone a Ferrante e Improta manca il bersaglio. L’ultima occasione della partita è di Bernardotto in contropiede, il 24 giallorosso è miracoloso e salva tutto al 96’.

Il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina; Improta, Talia (79' Pinato), Agazzi (90’ Tello), Masciangelo (79’ Benedetti); Ciano (16'st Bolsius), Karic; Marotta (79’ Ferrante). A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Berra, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Ciciretti. All.: Andreoletti

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Menna, Caldore, Yabre (71’ Oyewale); De Rosa, Berardocco (71’ Vogiatzis), Giorgione; Ciuferri (80’ Oviszach), Salvemini (84’ Bernardotto), De Sena (80’ Sorrentino). A disp.: Baldi, Eyango, Scognamiglio, Zullo, Gladestony, Rondinella, Aruta, De Francesco, Stabile, Nocciolini. All.: Bertotto

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 7’ Marotta (B), 56’ Ciuferri (G), 75’ Karic (B), 88’ Oviszach (G)

Ammoniti: Yabre, Pastina, Menna, Masciangelo, Karic