Due volte ammonito, ma resta in campo: episodio che fa scalpore in Serie D

Un ottimo pareggio, strappato in extremis, e la squadra che è tornata a far punti in campionato. La Palmese, fanalino di coda del Girone H di Serie D, ha conquistato un punto allo Stadio Cosimo Puttilli, sede del Barletta. Al rigore, che ha lasciato molte perplessità, siglato da Schelotto nel primo tempo ha risposto Potenza nel recupero della ripresa. Tuttavia, la gara è stata condizionata da decisioni arbitrali discutibili. Al netto della massima punizione concessa ai padroni di casa, l’episodio che ha generato scalpore si è registrato poco dopo. Il calciatore pugliese Silvestri, ammonito proprio in occasione del penalty assegnato alla sua squadra, è intervenuto in maniera dura su Silvestro al 38’: il direttore di gara Manuel Marchetti ha sventolato il secondo giallo al difensore, ma non ha estratto invece il rosso. Proteste tra i giocatori della Palmese che hanno chiesto più volte l’espulsione, l’arbitro però non è stato dello stesso avviso e ha rettificato il provvedimento preso in precedenza. Delusione in casa Palmese al triplice fischio per una gara macchiata da una scelta del fischietto de L’Aquila, tuttavia il club avrebbe rinunciato al ricorso.

Anche il primo cittadino di Palma Campania, Aniello Donnarumma, ha rilasciato un messaggio sui canali ufficiali: “Non siamo ancora morti. Mettetevelo in testa. La Palmese agguanta il pareggio al minuto 94 grazie ad un super gol di Potenza. Contro un arbitraggio scandaloso, un rigore inventato, una doppia ammonizione che improvvisamente scompare. Palma e la Palmese vogliono giocarsela sul campo, perdere o vincere con le proprie forze e non per colpa di qualcuno che ci vuole per forza di cose retrocessi. Ciò che è accaduto a Barletta è gravissimo e non si può tollerare. Per i tifosi, per la società, per i ragazzi e per la città”. Il club rossonero, dal canto suo, ha ringraziato l’ambiente pugliese per l’accoglienza: “La Palmese in tutte le sue componenti tiene a ringraziare la società Barletta e lo sportivissimo pubblico biancorosso per la splendida accoglienza ricevuta”.