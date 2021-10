Serie C, Girone C - C'è Bari-Turris al San Nicola: le parole degli allenatori, le ultime e le curiosità della sfida

11.00 - Dubbi di formazione per Mignani che dovrà valutare le condizioni di Di Cesare e Celiento. Gigliotti scalda i motori e punta alla titolarità accanto a Terranova. Nessun ballottaggio in mediana, Mignani si affiderà ai soliti. Simeri più di Antenucci accanto a Cheddira per il tandem offensivo. Caneo, che non sarà presente sul rettangolo verde per squalifica, non stravolge lo schema tattico. Di Nunzio si conferma in retroguardia con Manzi ed Esempio. Più Franco di Bordo per il centrocampo assieme a Tascone. Loreto sostituisce l'assente Ghislandi, il tridente avanzato vedrà ancora Giannone e Leonetti a supporto di Santaniello.

Le probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; D’Errico, Maita, Scavone; Botta, Simeri, Cheddira. A disposizione: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Belli, Lollo, Mallamo, Antenucci, Citro, Marras, Paponi. Allenatore: Mignani.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Loreto, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lorenzini, Zanoni, Bordo, Finardi, Giofrè, Iglio, Palmucci, Longo, Pavone, Sartore. Allenatore: Salvatore (squalificato Caneo).

10.30 - L'incontro del San Nicola sarà diretto dal signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Gli assistenti saranno Markiyan Voytyuk di Ancona e Mattia Regattieri di Finale Emila. Il quarto ufficiale è Federico Longo di Paola

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Bari-Turris. I padroni di casa, in un momento di grande entusiasmo, puntano al bottino pieno in quel del San Nicola. Gli ospiti, dal canto loro, cercheranno di vestire ancora l'abito della bestia nera per i pugliesi. Alle ore 17.30 ci sarà lo start e potrete seguire la diretta testuale del match.

21.30 - Sono dieci i precedenti tra Bari e Turris, cinque allo Stadio San Nicola. I pugliesi non hanno mai perso davanti al pubblico amico e nel fortino interno, il bilancio conta tre vittorie e due pareggi per i Galletti con otto reti segnate e soltanto tre subite. Lo scorso anno terminò 1-1 in una gara ricca di capovolgimenti di fronte e con tre pali a negare il successo alla brigata locale. A Torre del Greco, invece, è forte il rendimento dei Corallini con tre hurrà, un pari e una sola sfida persa. Il 25 aprile, la Turris si impose per 3-0 sul Bari allo Stadio Amerigo Liguori.

18.00 - Caneo, tecnico dei Corallini, ha presentato così la sfida, la quale lo vedrà assente in panchina per squalifica: “Dispiace mancare perché è una partita importante che ci vede protagonisti in questo primo scorcio di campionato. Pensiamo di poter portare avanti un progetto che ci faccia essere protagonisti, quindi non è vero che domani non abbiamo nulla da perdere. Abbiamo qualcosa da perdere in prospettiva. Come si fa gol al Bari? Con l’attaccare con più uomini, spostando la palla da una parte all’altra del campo e poi cercare con i nostri tre attaccanti lo spunto migliore per finalizzare. Il Bari è una società forte, costruita su basi importanti e quindi me l’aspettavo in alto. Sono da vertice e hanno le qualità per vincere il campionato".

14.30 - Bruno Caneo dovrà fare a meno di Lame, Nunziante, D'Oriano e Ghislandi. Quest'ultimo salterà la trasferta di Bari perché impegnato con la Nazionale Under 20. Sono 23 i calciatori convocati:

Portieri - Abagnale, Colantuono, Perina;

Abagnale, Colantuono, Perina; Difensori - Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni;

Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni; Centrocampisti - Bordo, Finardi, Franco, Giofrè, Iglio, Palmucci, Tascone;

Bordo, Finardi, Franco, Giofrè, Iglio, Palmucci, Tascone; Attaccanti - Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

13.00 - Sono 23 gli effettivi a disposizione per i pugliesi in vista della sfida con la Turris. Non ci sarà Bianco, out anche Di Gennaro per un problema fisico. Recupera pienamente Lollo dopo i fastidi delle ultime settimane:

Portieri - Frattali, Polverino, Plitko;

Frattali, Polverino, Plitko; Difensori - Gigliotti, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Belli, Pucino, Terranova, Ricci;

Gigliotti, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Belli, Pucino, Terranova, Ricci; Centrocampist - Maita, D'Errico, Lollo, Scavone, Mallamo;

Maita, D'Errico, Lollo, Scavone, Mallamo; Attaccanti - Antenucci, Simeri, Botta, Cheddira, Citro, Marras, Paponi.

11.00 - Il tecnico del Bari, Michele Mignani, in conferenza stampa alla vigilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni di presentazione del match: "Con la Turris sarà più difficile, i numeri difficilmente mentono. Nelle ultime partite hanno fatto tre vittorie consecutive e segnato tanti gol. Vediamo quali saranno le condizioni climatiche, oggi e domani è prevista pioggia e il terreno potrebbe essere diverso ma ci siamo preparati nella maniera giusta. Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo facendo. Giocheranno a viso aperto, hanno il vantaggio di non avere nulla da perdere. Fuga? È ancora presto, ci sono ancora troppe partite. Singoli avversari? Conosco Leonetti, lo scorso anno era nel mio girone e ha fatto tanti gol. Giannone si conosce, gioca da tanto. Tascone ha ottime capacità di inserimento. Sono bravi a sfruttare l'ampiezza, hanno un'idea di calcio. Antenucci? Non è semplice per un allenatore quando ha un parco giocatori di grande qualità, bisogna fare delle scelte che penalizzano qualcuno. A volte è stato penalizzato Simeri, altre Marras. Ci sono anche Citro e Paponi. A volte si ragiona in base allo stato psico-fisico, altre in base all'avversario. Stanno tutti bene, sono tutti pronti a dare il loro contributo".

L'ottava giornata del campionato di Serie C riserva un programma interessante per quanto concerne il Girone C. Agenda fitta di impegni, spicca il confronto del San Nicola tra il Bari di Michele Mignani e la Turris di Bruno Caneo. Corallini in un momento di forma importante e reduci da tre vittorie consecutive, due in trasferta sui campi di Vibonese e Catania. Galletti imbattuti, capolisti solitari del gruppo e con grandi ambizioni stagionali.