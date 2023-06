L'ex Napoli Pavoletti beffa il Bari di De Laurentiis: Ranieri riporta il Cagliari in Serie A

Clamorosa beffa per il Bari di Luigi De Laurentiis. Quando la squadra pugliese sembrava ormai ad un soffio dal ritorno in Serie A è arrivata la doccia gelata del gol del Cagliari in pieno recupero.

A decidere il match è stato l'ex attaccante del Napoli Leonardo Pavoletti. I padroni di casa avevano sfiorato il vantaggio poco prima con Folorunsho, centrocampista di proprietà del club azzurro, fermato dal legno della porta sarda.

La promozione degli isolani, che tornano nella massima serie dopo una sola stagione, rappresenta l'ennesimo capolavoro calcistico di Claudio Ranieri. L'ex allenatore del Napoli, 72 anni, era subentrato alla 19esima giornata a Liverani con la squadra a metà classifica ed è riuscito nell'impresa di riportarla subito in Serie A.

Cocente delusione, invece, per la famiglia De Laurentiis: in tribuna era presente anche il patron azzurro Aurelio.