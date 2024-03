Barcellona-Napoli, azzurri in campo per un doppio sogno: le scelte di Calzona

Napoli in campo per un doppio sogno a Barcellona. Gli azzurri contro i blaugrana allo stadio Olimpico di Montjuic si giocano il passaggio ai quarti di finale di Champions League (si tratterebbe della seconda volta nella storia dopo quella della scorsa stagione) e una buona fetta di possibilità di partecipare al Mondiale per Club 2025.

Calzona per la sfida ai catalani ripropone Mario Rui e Traorè dal primo minuto. In difesa torna Rrahmani dopo essere rimasto a riposo contro il Torino in campionato per un problema fisico.

Questa la formazione ufficiale del Napoli: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.