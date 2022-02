Barcellona-Napoli, Spalletti: "Pari giusto, ma il rigore è inesistente"

"Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nel secondo il Barça ha tenuto il pallino del gioco e abbiamo sofferto. Nella ripresa non siamo riusciti a stare corti e ci siamo abbassati troppo. Quando lo fai con il Barcellona è un problema: non dovevamo farlo, ma la loro qualità indubbia. Napoli più consapevole? Sì. Quanto fatto nel primo tempo possiamo farlo per tutto il match". Così Luciano Spalletti, al termine del match contro il Barcellona, ha commentato l'esito della partita ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico del Napoli ha parlato anche del rigore concesso ai padroni di casa: "Meritavano il pareggio, ma il rigore è inesistente. La palla non cambia direzione, la mano è in una posizione naturale e il braccio non è molto aperto".

"Ci sono momenti dentro la partita dove non riusciamo a organizzare la pressione alta e altri aspetti che fanno parte del tempo e dello spazio. In queste cose qui dobbiamo crescere. Il Barcellona ha fisicità e questi 1 contro 1 sugli esterni dove ti mette in difficoltà con strappi micidiali. Per questo sei costretto a tenere la linea difensiva bassa. Abbiamo creato dei problemi quando pressavamo bene e riuscivamo a recuperare palla. Anche alla fine l'occasione di Mertens poteva essere importante. Loro hanno avuto più chance di noi, noi abbassandoci così tanto torniamo indietro e non dobbiamo farlo", ha concluso l'allenatore azzurro.