Barcellona-Napoli, Calzona può sorridere: tre recuperi importanti per la sfida di Champions

Francesco Calzona può sorridere in vista del ritorno contro il Barcellona. Alla vigilia del match degli ottavi di finale di Champions League contro i blaugrana, infatti, il tecnico del Napoli ha ritrovato ben tre calciatori, tornati ad allenarsi in gruppo: Rrahmani, Cajuste e Ngonge.

Tre recuperi importanti per la squadra azzurra in vista della trasferta spagnola, nella quale il trainer calabrese potrebbe avere a disposizione tutti i calciatori in lista Uefa.